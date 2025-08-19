Ричмонд
Титов об ужесточении лимита в РПЛ: «Пришло время. Видим состав “Зенита” с одним россиянином — не понимаю этого. Переживаю за наших футболистов»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

— В Минспорте сообщили о планомерном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Как вы к этому относитесь?

— Пришло время. Сам был сторонником того, чтобы российские футболисты росли с иностранцами рядом в правильной конкуренции.

Но мы видим стартовый состав «Зенита», где выходит на поле только один россиянин — Денис Адамов. Я этого не понимаю. Переживаю за российских футболистов.

Хотелось бы взять пример с «Локомотива», где на них делается ставка — это мне больше по душе.

Без иностранцев никуда, но они должны заслужить место в составе. И мы видим сейчас, что «Локомотив» идет на первом месте, а первая скрипка там — россияне.

Поэтому я за то, чтобы играли наши в условиях правильной конкуренции, — сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.