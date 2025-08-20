«Это Мбаппе наступил на ногу защитника “Осасуны”. Это не пенальти». Экс-судья Павел Фернандес об 11-метровом для «Реала»

Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед — 1:0.
На 50-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги «Реал» — «Осасуна» (1:0) форвард хозяев на правом краю штрафной площади попытался обыграть Хуана Круса с помощью ложного замаха и был сбит соперником в подкате.
Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал» вперед — 1:0.
«Это француз наступил на [ногу] защитника “Осасуны”. Это не пенальти», — написал бывший рефери.