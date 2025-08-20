Ричмонд
© VK, 1999-2025
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.33
П2
5.02
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
6.23
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.37
X
4.49
П2
1.50
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.48
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.40
П2
1.55
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.81
П2
16.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.21
П2
8.04
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.75
П2
12.75
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
5.80
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.98
X
4.44
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.04
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.68
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.65
П2
2.44

Фанаты «Сантоса» прорвались на базу команды после 0:6 от «Васко» и поговорили с Неймаром: «Ты один из величайших игроков мира. Если ты плачешь, представь, каково остальным»

Клуб из штата Сан-Паулу проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6 в чемпионате Бразилии.

Источник: Спортс"

Во вторник недовольные болельщики прорвались на парковку на базе «Сантоса», сломав одни из въездных ворот. Для пресечения беспорядков была вызвана военная полиция, но фанаты все равно смогли добраться до стоянки, где поговорили с нападающим Неймаром и спортивным директором Алешандре Маттосом.

«Мы пытаемся изменить ситуацию», — сказал футболист.

Один из фанатов обратился к 33-летнему форварду: «Ты звезда этой команды. Ты один из величайших игроков на планете. Если ты плачешь, представь, каково этим парням. Представь, каково остальным парням, брат, брат. Если ты будешь спорить с фанатом, ты дашь любому присутствующему здесь игроку возможность спорить с фанатом».