Общественные организации из Анголы призвали Аргентину отказаться от матча с африканской сборной: «Государственные ресурсы направляются на спортивные мероприятия, а тысячи людей голодают»

Четыре общественные организации из Анголы составили открытое письмо, адресованное Ассоциации футбола Аргентины, ее сборной и благотворительному фонду Лионеля Месси. В нем активисты просят аргентинцев отказаться от проведения этой игры из-за «систематических репрессий» в африканской стране. По их мнению, отмена матча была бы «благородным жестом международной солидарности и уважения прав человека».