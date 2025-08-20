Ричмонд
Общественные организации из Анголы призвали Аргентину отказаться от матча с африканской сборной: «Государственные ресурсы направляются на спортивные мероприятия, а тысячи людей голодают»

Футбольные федерации стран ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ноябре в рамках празднования в ноябре 50-летия независимости Анголы.

Источник: Sports.Ru

Четыре общественные организации из Анголы составили открытое письмо, адресованное Ассоциации футбола Аргентины, ее сборной и благотворительному фонду Лионеля Месси. В нем активисты просят аргентинцев отказаться от проведения этой игры из-за «систематических репрессий» в африканской стране. По их мнению, отмена матча была бы «благородным жестом международной солидарности и уважения прав человека».

«В то время как государственные ресурсы направляются на проведение крупномасштабных спортивных мероприятий, тысячи детей и взрослых сталкиваются с хроническим голодом, тяжелой формой анемии и повсеместной нехваткой продовольствия», — говорится в письме.

В конце июля в Анголе вспыхнули протесты из-за повышения цен на топливо, за которыми последовали ограбления магазинов и стычки с полицией. Не менее 30 человек были убиты, более 270 ранены и около 1515 арестованы.

По данным Всемирного банка, около трети населения Анголы, составляющего почти 38 миллионов человек, живет за чертой бедности.