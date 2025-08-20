Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном “Марселя”. Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»

"Адриен был больше, чем лидер. Он был самым сильным звеном в команде, как с человеческой точки зрения, так и на поле.
Я испытывал к нему не просто уважение, а симпатию. Это не изменится. Именно поэтому мы были еще больше шокированы тем, что такое случилось с таким игроком.
Такой игрок, как Рабьо… Не думайте, что я скажу: «Не волнуйтесь, я найду игрока сильнее Рабьо за десять дней трансферного окна». Это неправда. Я прекрасно знаю, какое влияние Адриен Рабьо оказал на наш сезон, я это уже не раз повторял. Помимо того, что он необыкновенный человек, он еще и потрясающий игрок, который вытаскивал нас в прошлом году, и я никогда этого не забуду.
В какой-то момент, я думаю, все люди склонны совершать ошибки. Но этот проступок оказался слишком серьезным для футбольного клуба. Я видел лица игроков, они были шокированы. Некоторые агенты звонили мне в течение трех дней, а игроки говорили: «Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал спортивный директор «Марселя».
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол».
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки — весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку».