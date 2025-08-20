Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном “Марселя”. Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»

Такой игрок, как Рабьо… Не думайте, что я скажу: «Не волнуйтесь, я найду игрока сильнее Рабьо за десять дней трансферного окна». Это неправда. Я прекрасно знаю, какое влияние Адриен Рабьо оказал на наш сезон, я это уже не раз повторял. Помимо того, что он необыкновенный человек, он еще и потрясающий игрок, который вытаскивал нас в прошлом году, и я никогда этого не забуду.