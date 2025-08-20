Акинфеев про гол Кореи на ЧМ-2014: «Не выходил из номера, боясь смотреть ребятам в глаза. Совесть сыграла, начал копаться в себе. Я потом стал короедом, изжирал себя после ошибок»

По одной простой причине: потому что я боялся смотреть ребятам в глаза. Зная, что мы далеко-далеко от нашей родины играем в футбол, и зная, что много миллионов телезрителей смотрели этот матч, но здесь все-таки я боялся смотреть ребятам в глаза, хотя понимал, что я такой же, как они, которые могут ошибиться и все остальное. Но вот здесь совесть моя сыграла в том плане, что я начал копаться в себе.