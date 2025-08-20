Ричмонд
Акинфеев про гол Кореи на ЧМ-2014: «Не выходил из номера, боясь смотреть ребятам в глаза. Совесть сыграла, начал копаться в себе. Я потом стал короедом, изжирал себя после ошибок»

"2014 год, Бразилия, чемпионат мира. Знаменитый матч с Кореей, после которого — я уже много раз тоже отвечал на этот вопрос — я не выходил из номера.

Источник: Спортс"

По одной простой причине: потому что я боялся смотреть ребятам в глаза. Зная, что мы далеко-далеко от нашей родины играем в футбол, и зная, что много миллионов телезрителей смотрели этот матч, но здесь все-таки я боялся смотреть ребятам в глаза, хотя понимал, что я такой же, как они, которые могут ошибиться и все остальное. Но вот здесь совесть моя сыграла в том плане, что я начал копаться в себе.

Может быть, это и неправильно было, но по факту такая ситуация была, и потом я на самом деле очень сожалел, потому что я стал более таким, не знаю, короедом каким-то в своей голове и начал просто себя изжирать после каких-то моментов. В которых я совершал ошибку, пропускал там нелепый гол какой-то. Поэтому, наверное, если вернуть время обратно, я бы так не сделал", — сказал бывший вратарь сборной России в подкасте Игоря Ларионова.