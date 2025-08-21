Пол Мерсон: «Никто не называл “Сити” претендентами на титул АПЛ, но победа над “Вулвс” — предупреждение другим клубам. Как будто мы забыли, насколько они хороши»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.05
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.71
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.70
П2
1.85
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.30
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.43
П2
13.25
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.11
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
4.68
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.53
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.47
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.80
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.36
П2
2.02
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.01
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.75
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.28
П2
3.02
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.01
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.23
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.33
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.70
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.07
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2

Пол Мерсон: «Никто не называл “Сити” претендентами на титул АПЛ, но победа над “Вулвс” — предупреждение другим клубам. Как будто мы забыли, насколько они хороши»

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Вулверхэмптон» (4:0).

Источник: Спортс"

«Никто даже не говорил о “Манчестер Сити” перед сезоном.

Как будто никто не знал, чего ожидать от Пепа Гвардиолы и его команды, но они меня впечатлили. Как будто мы забыли, насколько они хороши из-за того, как плохо команда выступила в прошлом сезоне.

Победа над «Вулверхэмптоном» стала предупреждением другим командам, стремящимся к титулу.

Понимаю, что это был не самый сложный матч, но не так просто победить со счетом 4:0 на выезде в первой игре сезона.

Никто не называл «Ман Сити» претендентами на титул. Все говорили про «Ливерпуль» или «Арсенал», но игра «Ман Сити» стала для всех звоночком.

Безусловно, их ждут более серьезные испытания, начиная с матча с «Тоттенхэмом», но против «Вулвс» он сыграли впечатляюще", — написал бывший футболист Арсенала Пол Мерсон.