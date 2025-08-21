Колобков про Роспутько и паспорт РФ: «Мы живем в прекрасной, великой стране. Люди приезжают в Россию, они понимают, что здесь спокойно, можно успешно заниматься любимым делом»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Линколн
0
:
Брага
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Кристал Пэлас
0
:
Фредрикстад
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.60
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Ракув
1
:
Арда
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.50
П2
52.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хайберниан
0
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
перерыв
Абердин
0
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Риека
1
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.65
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
перерыв
Шелбурн
1
:
Линфилд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лех
1
:
Генк
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
Все коэффициенты
П1
16.50
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Бешикташ
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.80
П2
1.27
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
3
:
Динамо К
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.10
П2
38.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зриньски
0
:
Утрехт
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дрита
2
:
Дифферданж
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
9.50
П2
51.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.90
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Андерлехт
1
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.00
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
1
:
Баник О
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.50
П2
1.01
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
1
:
Рига
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Колобков про Роспутько и паспорт РФ: «Мы живем в прекрасной, великой стране. Люди приезжают в Россию, они понимают, что здесь спокойно, можно успешно заниматься любимым делом»

В октябре 2023 года Александр Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Источник: Спортс"

В октябре 2023 года Александр Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт. Вчера стало известно, что игрок будет выступать за «Чайку» в Pari Первой лиге, он получил гражданство РФ.

«Я бы не придавал политического смысла тому, что футболист Роспутько принял российское гражданство. Для этого человека Россия является такой же Родиной, как и Украина. Для многих украинцев так и есть, так всегда это и было. Просто сейчас в этой стране искусственно навязывается проект “анти-Россия”.

Вспомните московский «Спартак» 1990-х годов, сколько украинцев играло в команде Романцева. Затем они выступали за сборную России. Мы всегда искренне переживали за спортсменов, команды из бывших советских республик, из Украины, в частности.

Мы живем в прекрасной, великой стране. Люди из других стран хотят жить в России, приезжают к нам. Они понимают, что здесь спокойно, что здесь можно успешно заниматься любимым делом, спортом, играть в футбол. Это совершенно нормальная ситуация, когда спортсмены принимают российское гражданство", — заявил бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.