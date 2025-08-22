— Я не верю в «Спартак» с этим тренером, а вот в «Рубин» с прекрасным тренером Рахимовым я верю. «Спартак» ожидают трудности в матче с Казанью. И Казань — фаворит, с моей точки зрения. Организованная, хорошая команда.
— Какова вероятность, что по итогам встречи Деян Станкович останется безработным?
— Она очень большая, потому что Станкович сейчас стоит на краю пропасти. Кто-нибудь из менеджеров подойдет к нему, пальчиком его толкнет — и он кубарем полетит вниз, моментально, в море, — сказал комментатор.