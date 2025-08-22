Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.40
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.75
П2
31.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.03
П2
1.74
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.48
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат “Акрону”»

— Как вам дебют Смолова за медиаклуб в Кубке России?

Источник: Спортс"

— Федор в хорошей форме, он молодец, забил гол. Есть возможность установить рекорды, догнать Андрея Аршавина.

— Может вернуться в РПЛ?

— Он всю жизнь играл в футбол, много времени провел на сборах, и нужно спрашивать у него, не устал ли от такого режима, какие у него мысли. Федор недавно стал чемпионом России с «Краснодаром», возможно, в команде ниже по уровню еще поиграл бы в РПЛ.

В денежном плане он ни от кого не зависит, по своим игровым качествам соответствует уровню Премьер‑лиги. Возраст еще позволяет играть. Как, например, Артем Дзюба, который не просто наводит порядок в коллективе, а и приносит результат «Акрону», ставит рекорды, — сказал бывший защитник сборной России.

Вчера «БроукБойз» обыграли курский клуб в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

За медиаклуб забил экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Смолов в погоне за Аршавиным — забил в Кубке России и запустил камбэк «БроукБойз».

