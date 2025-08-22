Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат “Акрону”»

— Он всю жизнь играл в футбол, много времени провел на сборах, и нужно спрашивать у него, не устал ли от такого режима, какие у него мысли. Федор недавно стал чемпионом России с «Краснодаром», возможно, в команде ниже по уровню еще поиграл бы в РПЛ.