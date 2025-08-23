«Амкал» хочет пригласить Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева принять участие в FONBET Кубке России

У нас есть единоборства, которые говорили, что хотят в футбол. Мы хотим связаться с представителями Хабиба Нурмагомедова, сделать предложение. Возможно, на Ислама Махачева. Они играют в футбол, им это интересно«, — сказал президент “Амкала” Герман Эль Класико.
Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда FONBET Кубка России против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.
«Ян Коллер, ты?» Почитали, что о рекорде Подкользина в «Амкале» пишут в США, Испании и Англии.
