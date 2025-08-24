Ричмонд
Попов о «Динамо»: «Карпин не тренер, чемпионом не станет. Многие руководители не понимают футбол, потому что не играли. У них хайп, что взяли тренера сборной, но он не добивался высо

— «Динамо» удивляет?

Источник: Спортс"

— Меня не удивляет!

— Почему?

— Потому что Карпин не тренер. Он менеджер.

— Получается, руководители «Динамо» не понимают футбол, раз назначили не тренера на должность тренера?

— Многие руководители не понимают, что происходит в футболе. Потому что они не играли в футбол. И не получили менеджерское футбольное образование — в ФИФА и УЕФА. У них хайп, что взяли тренера сборной России. Но это ни о чем не говорит.

Он не добивался высоких мест. Плюс он взял футболистов из «Ростова», которые занимали восьмое место, и им тяжело. Занимая такие места, ты не сможешь ощутить то, что чувствуют футболисты, которые борются за первое место.

— Карпин исправит ситуацию?

— Нет.

— Нужно уволить?

— А я не знаю, что хотят в «Динамо», поэтому сложно сказать. Но Карпин точно не станет чемпионом. У них был тренер, которого теперь все нахваливают, — Личка. Но они говорят постфактум! А я всегда говорил, что Личка сделает все, что нужно. Ему нужен был человек, который поможет выстроить игру от обороны, — сказал бывший защитник «Амкара».