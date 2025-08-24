Попов о «Динамо»: «Карпин не тренер, чемпионом не станет. Многие руководители не понимают футбол, потому что не играли. У них хайп, что взяли тренера сборной, но он не добивался высо

— А я не знаю, что хотят в «Динамо», поэтому сложно сказать. Но Карпин точно не станет чемпионом. У них был тренер, которого теперь все нахваливают, — Личка. Но они говорят постфактум! А я всегда говорил, что Личка сделает все, что нужно. Ему нужен был человек, который поможет выстроить игру от обороны, — сказал бывший защитник «Амкара».