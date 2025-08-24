Неймар может пропустить сентябрьские матчи сборной. «Сантос» сообщил бразильской конфедерации о травме форварда

Утверждается, что «Сантос» сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об отеке бедра игрока. Карло Анчелотти должен в понедельник объявить состав сборной на сентябрьские матчи против Чили и Боливии в рамках отбора на ЧМ-2026.
Неймар не играет за национальную команду с 17 октября 2023 года. Тогда он получил травму передней крестообразной связки в матче против Уругвая.
Вместе с тем есть вероятность, что он сможет выйти на поле в воскресенье, 31 августа, в матче против «Флуминенсе». Нападающий пройдет обследование перед игрой.