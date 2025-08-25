Мбаппе ладонью закрыл рот Винисиусу, возмущавшемуся после ассиста в матче с «Овьедо». Вингер получил желтую за симуляцию незадолго до голевого действия

После этого Винисиус начал что-то недовольно выкрикивать, вскидывая руку, и подбежавший к нему Мбаппе ладонью закрыл партнеру рот.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».
На 83-й минуте игры с «Овьедо» вингер, получивший желтую карточку за симуляцию незадолго до этого, выкатил мяч под удар Килиану Мбаппе, и француз в касание поразил ворота соперника — 2:0.
