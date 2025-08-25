Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2

Винисиус возмущался после ассиста на Мбаппе в матче с «Овьедо», когда судья попросил его отойти от трибуны. Фанаты хозяев оскорбляли вингера «Реала» и бросили в него пластиковую бутылку

«Реал» разгромил «Овьедо» на выезде (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

На 83-й минуте матча Винисиус, получивший желтую карточку за симуляцию незадолго до этого, отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе. После этого бразилец начал что-то недовольно выкрикивать, вскидывая руку, и подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл ему рот.

Журналист ESPN Родра сообщает, что причиной недовольства Винисиуса стало поведение фанатов «Овьедо», которые свистели бразильцу и выкрикивали в его адрес оскорбления и пожелания смерти. После гола Мбаппе, когда Винисиус решил отпраздновать перед трибунами, один из болельщиков бросил на поле пластиковую бутылку. Вингер начал возмущаться после того, как арбитр попросил его отойти от трибуны.