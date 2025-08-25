Винисиус возмущался после ассиста на Мбаппе в матче с «Овьедо», когда судья попросил его отойти от трибуны. Фанаты хозяев оскорбляли вингера «Реала» и бросили в него пластиковую бутылку

Журналист ESPN Родра сообщает, что причиной недовольства Винисиуса стало поведение фанатов «Овьедо», которые свистели бразильцу и выкрикивали в его адрес оскорбления и пожелания смерти. После гола Мбаппе, когда Винисиус решил отпраздновать перед трибунами, один из болельщиков бросил на поле пластиковую бутылку. Вингер начал возмущаться после того, как арбитр попросил его отойти от трибуны.