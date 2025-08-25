Орельен Тчуамени: «Реал» выиграет много титулов в этом сезоне, надеюсь. Должны играть на высоком уровне, мы прибавили в физическом состоянии"

"Наш сезон стартовал три недели назад. Видим, что команда прибавила в физическом состоянии и игре с мячом.
Против «Овьедо» мы сыграли лучше, чем с «Осасуной». Надеюсь, против «Мальорки» покажем себя еще лучше.
Я чувствую себя хорошо. Мы только начали сезон, и он будет длинным для всей команды.
«Реал» должен играть на высоком уровне, чтобы выигрывать трофеи. Продолжим работать и надеюсь, что в этом сезоне мы выиграем много титулов", — сказал футболист мадридской команды Орельен Тчуамени.
Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки — так «Реал» убрал «Овьедо».