Куртуа о фанатах в Овьедо: «Здесь есть те, кто любят “Мадрид”. В отеле я подошел к маленькому парню и его отцу, чтобы подписать футболку — они оба начали плакать»

"Их болельщики великолепны. Мы давно здесь не играли, и для фанатов соперника это много значит.
В Овьедо отличные болельщики, отличное поле, и здесь есть люди, которые любят «Мадрид».
В отеле был маленький парень в футболке с моей фамилией. Хоть мы и спешили на обед, но подошел к нему и его отцу, чтобы ее подписать. Они оба начали плакать. Вот такие бывают мелочи.
Мне ничего не стоило подойти к ним и оставить автограф, потому что я увидел, что у парня моя футболка. Тем самым ты привнес некоторую радость для них. Это делает меня счастливым«, — сказал вратарь “Реала” Тибо Куртуа.
Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки — так «Реал» убрал «Овьедо».