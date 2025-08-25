Алонсо про дубль Мбаппе: «Он набрал 4 кг, которые потерял на клубном ЧМ. Знаем, что Килиан будет забивать, но мы должны быть на одной волне с мячом и при его потере»

«Он набрал четыре килограмма, которые потерял на клубном чемпионате мира (тогда футболист перенес вирус — Спортс»").
Не могу много рассказать о прошлом сезоне, потому что тогда я еще не тренировал команду. У Килиана все хорошо, он мотивирован, и это распространяется на всю команду.
Знаем, что он будет забивать, но мы должны быть на одной волне, когда мяч у нас и когда мы его теряем. Против «Овьедо» он сыграл хорошо, как в матчах до этого.
Мы продолжаем прибавлять и видим, что еще нужно исправить. Мы работаем вместе еще недолго, но думаю, что позитив уже есть«, — сказал главный тренер “Реала” Хаби Алонсо.
Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки — так «Реал» убрал «Овьедо».