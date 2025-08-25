Москва
Эдуард Сперцян: «Месси и Роналду — нереальные, таких футболистов не будет лет 30. Постараюсь с Криштиану поменяться футболками»

Полузащитника «Краснодара» и сборной Армении может сыграть против Португалии в квалификации ЧМ-2026 6 сентября в Ереване.

Источник: Спортс"

"Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Я думаю, что это два человека, которых нельзя сравнивать. Для меня это два футболиста, которые нереальные, которых не будет в течение 30 лет, может быть.

Постараюсь поменяться футболками с Роналду!" — сказал смеясь Сперцян.

