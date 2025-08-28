Игроки АПЛ могут быть замешаны в договорных матчах в европейских лигах и Лиге наций. Их имена и ставки были обнаружены шведским подразделением полиции, работавшим над делом Этуху

Последнее расследование Гардаре привело к рейду на нелегальное казино в конце 2021 года с целью поймать организаторов договорных матчей. В результате было изъято несколько телефонов. Сообщается, на одном из них были обнаружены обширные улики, связанные с приложением Telegram, в котором игроки сотрудничали с преступником в организации договорных матчей в европейских лигах, включая международные матчи Лиги наций.