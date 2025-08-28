Месси, Лаутаро, Мастантуоно, Паредес, Альварес, Симеоне, Пас и Отаменди — в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Янг Бойз
0
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
4.75
X
3.50
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Брённбю
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
0
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Баник О
0
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Арда
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.10
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Полесье
1
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.90
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.30
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
2
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
82.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Университатя Кр
2
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.85
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
2
:
Левски
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
64.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
ЧФР
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.60
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
РФШ
1
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
1
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.10
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
3.80
П2
2.40
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сигма
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
70.00
X
6.50
П2
1.16
Футбол. Лига конференций
доп. время
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.41
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.60
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.98
П2
1.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.07
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Месси, Лаутаро, Мастантуоно, Паредес, Альварес, Симеоне, Пас и Отаменди — в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором

Тренерский штаб Лионеля Скалони вызывает на игры против Венесуэлы и Эквадора следующих футболистов.

Источник: Спортс"

— вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас»);

— защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Ривер Плейт»), Николас Тальяфико («Лион»), Хулио Солер («Борнмут»);

— полузащитники: Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Алан Варела («Порту»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Клаудио Эчеверри («Байер»), Франко Мастантуоно («Реал»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Валентин Карбони («Дженоа»);

— нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»).