Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает — а почему не могут игроки “МЮ”? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»

"Вы можете быть одними из самых талантливых игроков в мире, но вы должны упорно работать.

Источник: Спортс"

Никакого неуважения к «Гримсби», но он не должен играть на равных с «Манчестер Юнайтед». Если бы «Манчестер Юнайтед» вышел с тем же настроем, что у «Гримсби», был бы возможен только один результат, и все бы переключили канал в перерыве, ища что-то другое. Но этого не произошло.

Половина игроков вышла с мыслями: «Я играю только потому, что это “Гримсби”. Я не буду играть против “Бернли” в субботу».

И это вместо того, чтобы думать: «Когда я уйду с поля, болельщики и игроки скажут: я и не знал, что он так хорош».

У половины из них отвратительное отношение к делу. В прошлом бывали сенсации, поля были ужасными. Но это поле было безупречным, и «МЮ» должен был выйти и разгромить «Гримсби».

Криштиану Роналду не стал лучшим только за счет таланта. И если ему, одному из величайших игроков всех времен, приходится упорно работать, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не могут? Это высокомерие.

Кто из них может постучать в дверь тренера на этих выходных и спросить: почему я не играю?

И все они хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?" — задался вопросом экс-форвард сборной Англии.