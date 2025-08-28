Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает — а почему не могут игроки “МЮ”? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»

Никакого неуважения к «Гримсби», но он не должен играть на равных с «Манчестер Юнайтед». Если бы «Манчестер Юнайтед» вышел с тем же настроем, что у «Гримсби», был бы возможен только один результат, и все бы переключили канал в перерыве, ища что-то другое. Но этого не произошло.