Феликс сделал хет-трик в 1-м туре лиги Саудовской Аравии. У португальца 4 гола в 3 матчах за «Аль-Наср»

Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.70
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.52
П2
2.65
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.36
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.71
П2
6.05
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.90
П2
2.41
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.08
П2
6.34
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.83
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.95
П2
1.95
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.45
П2
8.50
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.21
П2
4.24
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.27
П2
2.66
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.62
П2
2.16
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.20
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
12.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Феликс сделал хет-трик в 1-м туре лиги Саудовской Аравии. У португальца 4 гола в 3 матчах за «Аль-Наср»

Полузащитник сделал хет-трик против «Аль-Таавуна» (5:0, второй тайм) в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии — он забил на 7-й, 67-й и 87-й минутах.

Источник: Спортс"

Ранее португалец также отличился в игре с «Аль-Иттихадом» (2:1) в полуфинале саудовского Суперкубка.

25-летний футболист присоединился к команде Криштиану Роналду этим летом, перейдя из «Челси». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.