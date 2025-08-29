Луиз предлагал экс-любовнице 100 000 реалов за молчание об отношениях и напоминал об убийстве модели экс-вратарем «Фламенго» Бруно. Угрозы начались после отказа от секса втроем (Portal Leo Dias)

Согласно полицейскому протоколу, общение не ограничилось финансовым предложением. Защитник якобы отправлял сообщения, в которых упоминал дело Элизы Самудио — модели, убитой в 2010 году выступавшим за «Фламенго» вратарем Бруно Соузой. В одном из сообщений Давид Луиз, предположительно, намекнул, что Карол может «исчезнуть».
Кавалканти сообщила полиции, что у нее были краткосрочные отношения с Давидом Луизом в июле, когда тот играл за «Форталезу». Она утверждает, что после отказа поучаствовать в сексе втроем начала подвергаться преследованиям и угрозам со стороны защитника.
В материалах дела есть свидетельства того, что спортсмен не только пытался купить молчание, предложив 100 тысяч реалов, но и отправлял сообщения, в которых утверждал, что знает местоположение девушки, а также следил за ней.
Согласно источникам сайта, судебные органы штата Сеара установили защитные меры в отношении Давида Луиза. Среди них: запрет приближаться к девушке ближе чем на 100 метров, связываться с ней любым способом, посещать ее дом или место работы, а также публиковать информацию или изображения, касающихся ее, в социальных сетях и виртуальных пространствах. В случае нарушения этих правил игроку грозит превентивный арест и от двух до пяти лет лишения свободы вместе со штрафом.
Дело рассматривается в режиме конфиденциальности.
В начале августа Луиз присоединился к кипрскому «Пафосу». Он известен по выступлениям за «Челси», «ПСЖ», сборную Бразилии.