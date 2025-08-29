Луиз предлагал экс-любовнице 100 000 реалов за молчание об отношениях и напоминал об убийстве модели экс-вратарем «Фламенго» Бруно. Угрозы начались после отказа от секса втроем (Portal Leo Dias)

Согласно источникам сайта, судебные органы штата Сеара установили защитные меры в отношении Давида Луиза. Среди них: запрет приближаться к девушке ближе чем на 100 метров, связываться с ней любым способом, посещать ее дом или место работы, а также публиковать информацию или изображения, касающихся ее, в социальных сетях и виртуальных пространствах. В случае нарушения этих правил игроку грозит превентивный арест и от двух до пяти лет лишения свободы вместе со штрафом.