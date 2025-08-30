Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Аршавин о «Кайрате» в ЛЧ: «Сумасшедшее событие, невероятные эмоции. Поздравляю президента, тренерский штаб и игроков — вперед! Надеюсь, смогу приехать в Алматы и увидеть матчи вживую»

26 августа алматинцы обыграли «Селтик» (и впервые в истории вышли в основной раунд ЛЧ.

Источник: Спортс"

«Салем (“привет” с казахского — Спортс» «), Казахстан! Конечно, это сумасшедшее событие — “Кайрат” в Лиге чемпионов. Смотрел фрагменты матча, эмоции после пенальти — просто невероятные.

Поздравляю всех — президента Кайрата Советаевича [Боранбаева], тренерский штаб, игроков и всех, кто рядом с клубом.

Надеюсь, что смогу приехать в Алматы и увидеть матчи Лиги чемпионов вживую. Алга («вперед» с казахского — Спортс«“), “Кайрат”! — сказал экс-полузащитник казахстанского клуба.

Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год.