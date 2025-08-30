«Салем (“привет” с казахского — Спортс» «), Казахстан! Конечно, это сумасшедшее событие — “Кайрат” в Лиге чемпионов. Смотрел фрагменты матча, эмоции после пенальти — просто невероятные.
Поздравляю всех — президента Кайрата Советаевича [Боранбаева], тренерский штаб, игроков и всех, кто рядом с клубом.
Надеюсь, что смогу приехать в Алматы и увидеть матчи Лиги чемпионов вживую. Алга («вперед» с казахского — Спортс«“), “Кайрат”! — сказал экс-полузащитник казахстанского клуба.
Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год.