«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы

Сегодня вечером «Реал Бетис» заявил, что отказывается от сделки из-за общей стоимости, несмотря на принятие его предложения. «Юнайтед» надеется, что это переговорная тактика. «Бетис» утверждает, что «Юнайтед» должен сделать более выгодное предложение. Клубы в тупике. Неясно, согласится ли теперь Антони снизить свои запросы, чтобы сделка состоялась".