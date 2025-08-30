Глава «Кайрата» о жалобах на долгие перелеты в Алматы на матчи ЛЧ: «Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы! Мы тоже летаем, это нормально»

Соперниками команды станут «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (в гостях).
Клубное ТВ «Реала» выразило недовольство: «Кто бы сомневался — самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера».
"У нас на эту тему уже давно есть ответ: мы же тоже летаем! Мы тоже летим. Это нормально.
Европа должна радоваться, что у нее такие большие футбольные границы!" — сказал Кайрат Боранбаев.