Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Удинезе
2
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.10
П2
7.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
3
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
2.95
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Мойзес об удалении Кордобы за фол на нем: «Он слишком высоко поднял свою ногу»

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

Источник: Спортс"

На 56-й минуте Кордоба, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса и заодно зацепил шипами его руку.

— Как оцените момент с красной карточкой Кордобы?

— Это решение судьи. Он дал красную Кордобе. Нечего сказать. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу. Кордоба сказал, что я подтвердил (что касания не было)? Если он так сказал, я не могу за него отвечать.

— Как оцените старте сезона?

— Обидно, что сегодня потеряли очки. «Краснодар» большая команда, лидер чемпионата. Ложка дегтя, что не смогли дожать в большинстве. Впереди много работы, — сказал защитник ЦСКА.