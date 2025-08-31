Мойзес об удалении Кордобы за фол на нем: «Он слишком высоко поднял свою ногу»

На 56-й минуте Кордоба, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса и заодно зацепил шипами его руку.
— Как оцените момент с красной карточкой Кордобы?
— Это решение судьи. Он дал красную Кордобе. Нечего сказать. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу. Кордоба сказал, что я подтвердил (что касания не было)? Если он так сказал, я не могу за него отвечать.
— Как оцените старте сезона?
— Обидно, что сегодня потеряли очки. «Краснодар» большая команда, лидер чемпионата. Ложка дегтя, что не смогли дожать в большинстве. Впереди много работы, — сказал защитник ЦСКА.