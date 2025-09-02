Александр Мостовой: «98% арбитров не играли — это проблема нашего судейства. Футбол — не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»

"Проблема нашего судейства в том, что 98% арбитров не играли в футбол. Они не могут понять микромоменты, действуют по написанным правилам.
А футбол — это не наука. В любой момент может произойти то, что ты не предвидишь.
Я не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР. Если бы он посмотрел, то отменил бы красную", — сказал Мостовой.
То, что Джон Кордоба разозлился, это нормально. Он понимал, что его удалили незаслуженно. Это были просто эмоции, не стоит делать из мухи слона", — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.