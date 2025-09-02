Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.60
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.15
П2
2.93
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.99
X
2.89
П2
2.70
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.69
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.38

Александр Мостовой: «98% арбитров не играли — это проблема нашего судейства. Футбол — не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Источник: Спортс"

"Проблема нашего судейства в том, что 98% арбитров не играли в футбол. Они не могут понять микромоменты, действуют по написанным правилам.

А футбол — это не наука. В любой момент может произойти то, что ты не предвидишь.

Я не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР. Если бы он посмотрел, то отменил бы красную", — сказал Мостовой.

То, что Джон Кордоба разозлился, это нормально. Он понимал, что его удалили незаслуженно. Это были просто эмоции, не стоит делать из мухи слона", — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.