Роналду хотел видеть Антони в «Аль-Насре». Бразилец был близок к переходу, но выбрал «Бетис» из-за ЧМ

В конечном итоге «Аль-Наср» сосредоточился на подписании Кингсли Комана, который оказался более доступным вариантом. В свою очередь, Антони изначально хотел перейти в «Бетис», в котором провел полгода на правах аренды. Ключевой фактор выбора в пользу испанского клуба — желание сыграть на чемпионате мира.