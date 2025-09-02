Роналду хотел видеть Антони в «Аль-Насре». Бразилец был близок к переходу, но выбрал «Бетис» из-за ЧМ

Как рассказал журналист Маркос Бернат в программе Marcador, бразилец этим летом был близок к переходу в «Аль-Наср». Капитан саудовского клуба Криштиану Роналду положительно оценивал возможный переход Антони.
«Вели переговоры с “Аль-Насром”, игрок выслушал предложение, и в окружении Криштиану сделку считали почти решенной. В тот момент Криштиану воспринимал эту идею положительно, и об этом дали знать самому игроку», — заявил Бернат.
В конечном итоге «Аль-Наср» сосредоточился на подписании Кингсли Комана, который оказался более доступным вариантом. В свою очередь, Антони изначально хотел перейти в «Бетис», в котором провел полгода на правах аренды. Ключевой фактор выбора в пользу испанского клуба — желание сыграть на чемпионате мира.
«Если бы он уехал играть в арабский футбол, попасть на чемпионат мира было бы куда сложнее», — добавил Бернат.