Медведев о бразильцах в «Зените»: «Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству, и дальше так же будет. В Европе больше всего игроков из Бразилии — вот и&nbs

Ранее Константин Зырянов стал председателем правления «Зенита». Медведев, занимавший эту должность, будет его советником.

Источник: Спортс"

— Почему в свое время вы сделали ставку на приглашение игроков из Бразилии?

— Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет.

— Но все же бразильцев было подавляющее большинство.

— А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ, — сказал Медведев, работающий в «Зените» с февраля 2019 года.

Сейчас за «Зенит» выступают семеро бразильцев — Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино Мота и Густаво Мантуан.

