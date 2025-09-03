Иньиго Мартинес: «Реал» уважал только «Барселону», это ощущалось на поле. После пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали и поэтому побеждали"

«Реал» уважал только нас. На поле это можно было ощутить, это чувствовалось.
Стоило выйти на поле, и после пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали, и поэтому мы победили«, — сказал защитник “Аль-Насра”.
Каталонцы выиграли у мадридцев все четыре класико в прошлом сезоне.
«Реал» уважал только нас. На поле это можно было ощутить, это чувствовалось.
Стоило выйти на поле, и после пары эпизодов на их лицах читалось бессилие. Мы это чувствовали, и поэтому мы победили«, — сказал защитник “Аль-Насра”.