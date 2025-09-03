Ричмонд
Карвахаль о том, закончит ли он карьеру в 2026-м, если выиграет ЛЧ и ЧМ: «Я не соглашусь на это, потому что люблю футбол. Но это был бы фантастический сценарий»

— Если вы закончите сезон, став первым игроком, завоевавшим трофей Лиги чемпионов семь раз, и выиграв свой первый чемпионат мира в составе сборной, вы завершите карьеру или будете играть еще несколько лет?

Источник: Спортс"

— Что ж, если это произойдет, я подпишусь на это прямо сейчас. Я закончу карьеру, я согласен. Ладно, я не подпишусь на это, потому что действительно люблю футбол, но это был бы фантастический сценарий.

Шаг за шагом я набираю кондиции, поэтому сегодня я хочу наслаждаться каждой дневной тренировкой, потому что мне это очень нравится. Я хочу получать от этого удовольствие, потому что, когда ты получаешь травму, ты ценишь это гораздо больше — каждую тренировку, каждую игру, каждый прием пищи со своими партнерами по команде, — сказал защитник «Реала» и сборной Испании.