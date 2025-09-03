Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Федотов об удалении Кордобы: «За такое дают от двух игр, об отмене красной и речи идти не может. Если вопрос политический, сыграет ли он с “Зенитом”, наверное, накажут на один матч&r

Арбитр Рафаэль Шафеев обслуживал центральный матч 7-го тура Мир РПЛ между лидерами чемпионата России ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 56-й минуте он удалил форварда «быков» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.

Источник: Спортс"

"Давайте обозначим сразу — никакого скандала и ужасного судейства тут не было.

На 20-й минуте Шафеев правильно показывает желтую, а не красную карточку Жоао Виктору. Мяч был уже практически у Акинфеева, поэтому Кордоба к нему не успевал. Это желтая, но никак не красная карточка.

Дальше — к отмене гола Кисляка в ворота «Краснодара». Во-первых, не надо считать никакие секунды, в правилах про них ничего не сказано. После фола игрока ЦСКА пошла атака хозяев поля, а владение мяча к «Краснодару» не возвращалось. При этом атака шла вертикальная, к центру поля мяч также не возвращался. Поэтому это все — одна фаза атаки, и неважно, сколько именно секунд она длилась.

Во-вторых, второй желтой за фол, которую требовал «Краснодар», там также не было. Нарушение — с краю, задержка была бедром, никто особо никуда не убегал. Можно назвать это спорным решением, однако для меня оно нормальное.

Самый громкий эпизод — удаление Кордобы. У меня к Шафееву только одна претензия — удалять Джона надо было сразу. По единственному повтору — с центра поля — мы не увидели, попал он в руку Мойзесу или нет. Скорее всего, контакт был, а у ВАР были и другие ракурсы. Да, Кордоба сыграл в мяч, но потом у него появилась возможность убрать ногу. Он этого не сделал и открытыми шипами полетел в Мойзеса.

В протоколе при этом написали, что было агрессивное поведение и удар ногой — это серьезно, обычно за такое дают от двух встреч. Если тут вопрос политический — сыграет ли Джон с «Зенитом» [через тур, 21 сентября], то, наверное, его накажут на один матч. Однако об отмене красной тут речи идти не может.

Еще два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении.

А вот по моменту на 96-й минуте есть вопросы к ВАР. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону — тело пошло вниз, а руку — оставил. Шафеев эпизод не видел — и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот ВАР обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и ВАР это не исправил. Почему — я не знаю.

1:1 — лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу — им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку", — сказал бывший судья Федотов.

Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.