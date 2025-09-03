Переход Жерсона в «Зенит» — один из 13 худших трансферов лета по версии ESPN. Вольтемаде в «Ньюкасл» — на 1-м месте, Эзе в «Арсенал» — на 5-м, Исак в&n

В список худших, самых спорных трансферов попали:
1. Ник Вольтемаде, из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 85 млн евро. Рыночная стоимость на Transfermarkt — 30 млн, на сколько стоимость будет ниже уплаченной суммы через год — на 48,5%.
2. Сон Хын Мин, из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро. Рыночная стоимость — 20 млн, ожидаемая разница — 48,2%.
3. Йоан Висса, из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро. Рыночная стоимость — 32 млн, ожидаемая разница — 45,27%.
4. Матео Ретеги, из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за 68,25 млн евро. Рыночная стоимость — 45 млн, ожидаемая разница — 30,98%.
5. Эберечи Эзе, из «Кристал Пэлас» в «Арсенал» за 69,3 млн евро. Рыночная стоимость — 55 млн, ожидаемая разница — 26,93%.
6. Луис Суарес Чаррис, из «Альмерии» в «Спортинг» за 22,2 млн евро. Рыночная стоимость — 8 млн, ожидаемая разница — 26,82%.
7. Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро. Рыночная стоимость — 55 млн, ожидаемая разница — 21,6%.
8. Александер Исак, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 140 млн евро. Рыночная стоимость — 120 млн, ожидаемая разница — 26%.
9. Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро. Рыночная стоимость — 60 млн, ожидаемая разница — 21,02%.
10. Кингсли Коман, из «Баварии» в «Аль-Наср» за 25 млн евро. Рыночная стоимость — 30 млн, ожидаемая разница — 17,3%.
11. Луис Диас, из «Ливерпуля» в «Баварию» за 70 млн евро. Рыночная стоимость — 70 млн, ожидаемая разница — 17%.
12. Жерсон Сантос, из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро. Рыночная стоимость — 25 млн, ожидаемая разница — 17%.
13. Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро. Рыночная стоимость — 60 млн, ожидаемая разница — 16,7%.