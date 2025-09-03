Ричмонд
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник

П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец

П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина

П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ

П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор

П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа

П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Переход Жерсона в «Зенит» — один из 13 худших трансферов лета по версии ESPN. Вольтемаде в «Ньюкасл» — на 1-м месте, Эзе в «Арсенал» — на 5-м, Исак в&n

В статье переход бразильца прокомментирован следующим образом: «В последнем составе сборной Бразилии, выбранном Карло Анчелотти, есть два футболиста “Зенита”. Но ни одного из них не зовут Жерсон».

Источник: Спортс"

В список худших, самых спорных трансферов попали:

1. Ник Вольтемаде, из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 85 млн евро. Рыночная стоимость на Transfermarkt — 30 млн, на сколько стоимость будет ниже уплаченной суммы через год — на 48,5%.

2. Сон Хын Мин, из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро. Рыночная стоимость — 20 млн, ожидаемая разница — 48,2%.

3. Йоан Висса, из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за 57,7 млн евро. Рыночная стоимость — 32 млн, ожидаемая разница — 45,27%.

4. Матео Ретеги, из «Аталанты» в «Аль-Кадисию» за 68,25 млн евро. Рыночная стоимость — 45 млн, ожидаемая разница — 30,98%.

5. Эберечи Эзе, из «Кристал Пэлас» в «Арсенал» за 69,3 млн евро. Рыночная стоимость — 55 млн, ожидаемая разница — 26,93%.

6. Луис Суарес Чаррис, из «Альмерии» в «Спортинг» за 22,2 млн евро. Рыночная стоимость — 8 млн, ожидаемая разница — 26,82%.

7. Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн евро. Рыночная стоимость — 55 млн, ожидаемая разница — 21,6%.

8. Александер Исак, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 140 млн евро. Рыночная стоимость — 120 млн, ожидаемая разница — 26%.

9. Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро. Рыночная стоимость — 60 млн, ожидаемая разница — 21,02%.

10. Кингсли Коман, из «Баварии» в «Аль-Наср» за 25 млн евро. Рыночная стоимость — 30 млн, ожидаемая разница — 17,3%.

11. Луис Диас, из «Ливерпуля» в «Баварию» за 70 млн евро. Рыночная стоимость — 70 млн, ожидаемая разница — 17%.

12. Жерсон Сантос, из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро. Рыночная стоимость — 25 млн, ожидаемая разница — 17%.

13. Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 70 млн евро. Рыночная стоимость — 60 млн, ожидаемая разница — 16,7%.