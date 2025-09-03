Ричмонд
Лапочкин о судье матча ЦСКА — «Краснодар»: «У Шафеева за 1,5 года одна хорошая игра. Назначение на главный матч лета — эксперимент, который провалился»

Арбитр обслуживал центральный матч 7-го тура Мир РПЛ между лидерами чемпионата России ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 56-й минуте он удалил форварда «быков» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.

Источник: Спортс"

«Первую игру в сезоне Шафеев судил между “Зенитом” и “Ростовом” — не показал вторую желтую карточку футболисту “Ростова”. Ключевая ошибка. Дальше он едет на игру “Крылья Советов” — “Балтика” — ошибочно назначает пенальти, но ВАР исправляет.

Шафеев отлично отсудил только матч между «Рубином» и «Спартаком». За 1,5 года одна хорошая игра. Назначение на главный матч лета — эксперимент, который явно провалился«, — сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин в программе “Правила игры” на “Матч Премьер”.

По словам Лапочкина, Шафеев должен был показать вторую желтую карточку игроку «Краснодара» Дугласу Соаресу за нарушение на Матеусе Алвесе в конце матча.

«Очевидная желтая карточка. Видим, что был наступ на голеностоп, он идет на слом. Это не красная, потому что пятка стоит на земле. “Краснодар” должен был остаться вдевятером», — сказал экс-рефери.

Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.