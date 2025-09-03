Ричмонд
«Галицкий знает пофамильно практически всех воспитанников, посещает игры всех возрастов, знает даже родителей». Экс-глава селекции академии «Краснодара» о владельце клуба

— Что Галицкий больше всего ценит в молодых игроках? Бывало ли такое, что он отчислял кого-то личным решением или спасал?

Источник: Sports

— На первом месте — трудолюбие. В академии на видных местах висят слоганы, что успех — это 99% работы и 1% таланта. Я с этим полностью согласен. Сергей Николаевич знает пофамильно, наверное, практически всех воспитанников. Он посещает игры всех возрастов, знает даже родителей.

По второму вопросу — была история. Проходя мимо игр базовой школы (до интерната), Сергей Николаевич задержался на пару минут и указал на конкретного мальчика, сказав, чтобы его зачислили в академию. На текущий момент этот футболист играет за молодежную команду и является одним из лидеров сборной России своего возраста, — сказал Анатолий Дмитриев.