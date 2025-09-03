«Галицкий знает пофамильно практически всех воспитанников, посещает игры всех возрастов, знает даже родителей». Экс-глава селекции академии «Краснодара» о владельце клуба

По второму вопросу — была история. Проходя мимо игр базовой школы (до интерната), Сергей Николаевич задержался на пару минут и указал на конкретного мальчика, сказав, чтобы его зачислили в академию. На текущий момент этот футболист играет за молодежную команду и является одним из лидеров сборной России своего возраста, — сказал Анатолий Дмитриев.