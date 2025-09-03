Тен Хаг долго не знал о трансфере Васкеса в «Байер». Клуб советовался с Алонсо (Sport Bild)

Уволенный на днях нидерландец долго не знал о трансфере Лукаса Васкеса и впервые поговорил с бывшим защитником «Реала» 26 августа, в день его презентации в Леверкузене, хотя сделка была согласована еще два дня назад, сообщает Sport Bild.