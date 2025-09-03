Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.20
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.17
П2
3.28
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.00
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.98
X
2.85
П2
2.90
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.33
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.42
П2
5.38

Тен Хаг долго не знал о трансфере Васкеса в «Байер». Клуб советовался с Алонсо (Sport Bild)

Уволенный на днях нидерландец долго не знал о трансфере Лукаса Васкеса и впервые поговорил с бывшим защитником «Реала» 26 августа, в день его презентации в Леверкузене, хотя сделка была согласована еще два дня назад, сообщает Sport Bild.

Источник: Спортс"

При этом руководители «Байера» советовались насчет Васкеса с бывшим тренером команды Хаби Алонсо, который ныне возглавляет «Реал» и, в отличие от тен Хага, знал о готовящемся трансфере испанца.