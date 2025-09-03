Виталий Кафанов: «Готов вернуться в “Ростов” и работать в любом клубе. Не представляю себя без ежедневной работы с вратарями»

До сборов проехал 11 клубов и посмотрел тренировочный процесс. Этот период мне был очень нужен. Я все правильно сделал. Сейчас появляется желание работать. Я готов вернуться в «Ростов» и работать в любом клубе, потому что не представляю себя без ежедневной работы с вратарями. Беседы с тренерами вратарей клубов дают очень многое. Наверное, буду что-то менять в своем подходе.