Виталий Кафанов: «Готов вернуться в “Ростов” и работать в любом клубе. Не представляю себя без ежедневной работы с вратарями»

В июне тренер вратарей сборной России покинул штаб «Ростова».

Источник: Спортс"

"27 лет я работал без перерыва и понимал, что у меня кончаются эмоции, которыми должен делиться с вратарями на тренировках. Я чувствовал это немного раньше. После сезона понял, что мне нужна передышка.

До сборов проехал 11 клубов и посмотрел тренировочный процесс. Этот период мне был очень нужен. Я все правильно сделал. Сейчас появляется желание работать. Я готов вернуться в «Ростов» и работать в любом клубе, потому что не представляю себя без ежедневной работы с вратарями. Беседы с тренерами вратарей клубов дают очень многое. Наверное, буду что-то менять в своем подходе.

Мне везде понравилось, как работают вратари клубов РПЛ. Для вратарей и тренеров это большая мотивация, когда я приезжал на них смотреть", — сказал Кафанов.