Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.22
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.02
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.85
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.33
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.28
П2
5.30
Футбол. Первая лига
20:00
Арсенал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60

Орлов о голе Дугласа «Пари НН»: «Вызов в сборную Бразилии его воодушевил, окрылил. Все же кроется в деталях. Психология»

«Футбольный бог наградил Дугласа. Имею в виду вызов в сборную Бразилии. Все-таки защитнику уже 31 год, да и в последних турах он не особо убеждал. Подвел команду, получил две желтые карточки в принципиальной встрече со “Спартаком”.

Источник: Sports

Но вот это приглашение в национальную команду, поступившее от Карло Анчелотти, его воодушевило! [В матче с «Пари НН» — 2:0] он уже напоминал себя самого в лучшие годы. Оказался в чужой опорной зоне, здорово пробил после передачи Соболева. И дело прежде всего в его мотивации. Вызов в сборную окрылил. Все же кроется в деталях. Психология", — сказал комментатор.