Орлов о голе Дугласа «Пари НН»: «Вызов в сборную Бразилии его воодушевил, окрылил. Все же кроется в деталях. Психология»

Но вот это приглашение в национальную команду, поступившее от Карло Анчелотти, его воодушевило! [В матче с «Пари НН» — 2:0] он уже напоминал себя самого в лучшие годы. Оказался в чужой опорной зоне, здорово пробил после передачи Соболева. И дело прежде всего в его мотивации. Вызов в сборную окрылил. Все же кроется в деталях. Психология", — сказал комментатор.