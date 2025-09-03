Джонс о Майну вне старта «МЮ»: «Зачастую его меняют на 60−65-й минуте. Представляю, как Кобби играл бы вместе с Мактоминеем, а Бруну располагался выше. Вот это был бы треугольник!»

"Есть вопросы насчет его функциональности и времени, проведенного на поле. Когда он выходит в стартовом составе, то зачастую его меняют на 60−65-й минуте. Когда его выпускают с подходящим партнером, он играет офигенно. Думаю, он прекрасный футболист, пусть и без изысков, но очень прагматичный.
Если их [Майну и Бруну] выпустят вместе, то из-за травмы. Не думаю, что тренер захочет видеть их на поле одновременно по причине, упомянутой выше — оба не самые быстрые игроки. Кобби — тонкий, сильный игрок, но для 90 минут, пожалуй, нужен кто-то другой.
Оглядываясь назад, представляю, как Кобби играл бы вместе с Мактоминеем, а Бруну располагался выше. Вот это был бы треугольник! «- сказал экс-игрок “МЮ”.