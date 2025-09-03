Джонс о Майну вне старта «МЮ»: «Зачастую его меняют на 60−65-й минуте. Представляю, как Кобби играл бы вместе с Мактоминеем, а Бруну располагался выше. Вот это был бы треугольник!»

"Есть вопросы насчет его функциональности и времени, проведенного на поле. Когда он выходит в стартовом составе, то зачастую его меняют на 60−65-й минуте. Когда его выпускают с подходящим партнером, он играет офигенно. Думаю, он прекрасный футболист, пусть и без изысков, но очень прагматичный.