Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.22
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.02
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.85
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.33
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.28
П2
5.30
Футбол. Первая лига
20:00
Арсенал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60

Кирилл Глебов об общении с игроками «Краснодара»: «Уже все остыло, неправильно переносить вещи из клуба в сборную. Здесь мы все друзья»

— Что думаете о соперниках сборной?

Источник: Спортс"

— И сборная Иордании, и сборная Катара — качественные команды, показывающие хороший футбол. Но важен наш футбол, чтобы не зависеть от соперника, нужно показывать свое мастерство на полную. У сборной Иордании больше разобрали тактические вещи: как играют, прессингуют. Но будем отталкиваться от своей игры.

— С Черниковым не было общения после огненного матча ЦСКА — «Краснодар»?

— Уже все остыло. Есть результат, игра закончена, неправильно переносить вещи из клуба в сборную. Здесь мы все друзья, все нормально, — сказал Глебов.