Сафонов о задаче на сезон: «Сыграть следующий матч. Хочу, чтобы в “ПСЖ” на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой»

— Не ставлю ее перед собой. Какая разница? Моя задача — сыграть следующий матч. Только так нужно думать. Не надо загадывать — 15 матчей провести, 20… Это бессмысленно. Хочу, чтобы на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой.
— Обсуждали с Энрике вратарскую позицию или ваше игровое время?
— Чтобы я уговорил тренера чаще меня ставить? Не я должен это делать. Я могу только в тренировочном процессе доказывать.
— Как в «ПСЖ» определяется, кто и когда играет?
— Ни с кем не разговаривают. Называют состав, и все, — сказал вратарь «ПСЖ».