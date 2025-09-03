Ричмонд
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.10
П2
2.21
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.85
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.33
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.84
П2
7.10
Футбол. Первая лига
20:00
Арсенал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.50
П2
4.70

Сафонов о задаче на сезон: «Сыграть следующий матч. Хочу, чтобы в “ПСЖ” на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой»

— Какая у вас задача на сезон?

Источник: Спортс"

— Не ставлю ее перед собой. Какая разница? Моя задача — сыграть следующий матч. Только так нужно думать. Не надо загадывать — 15 матчей провести, 20… Это бессмысленно. Хочу, чтобы на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой.

— Обсуждали с Энрике вратарскую позицию или ваше игровое время?

— Чтобы я уговорил тренера чаще меня ставить? Не я должен это делать. Я могу только в тренировочном процессе доказывать.

— Как в «ПСЖ» определяется, кто и когда играет?

— Ни с кем не разговаривают. Называют состав, и все, — сказал вратарь «ПСЖ».