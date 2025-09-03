Ихеаначо перешел в «Селтик». Экс-форвард «Ман Сити» расторг контракт с «Севильей»

Накануне Ихеаначо расторг соглашение с «Севильей», проведя вторую половину прошлого сезона за «Мидлсбро» на правах аренды (1 гол в 15 играх).
Также нападающий известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Лестер».
Фото: x.com/CelticFC.
28-летний игрок сборной Нигерии подписал контракт с шотландским клубом по схеме «1+1».
