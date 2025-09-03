Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.15
П2
3.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.10
П2
2.21
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.85
П2
2.86
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.33
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.84
П2
7.10
Футбол. Первая лига
20:00
Арсенал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.50
П2
4.70

Ихеаначо перешел в «Селтик». Экс-форвард «Ман Сити» расторг контракт с «Севильей»

28-летний игрок сборной Нигерии подписал контракт с шотландским клубом по схеме «1+1».

Накануне Ихеаначо расторг соглашение с «Севильей», проведя вторую половину прошлого сезона за «Мидлсбро» на правах аренды (1 гол в 15 играх).

Также нападающий известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Лестер».

Фото: x.com/CelticFC.