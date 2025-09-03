Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»

Если меня как тренера вызывает руководитель и говорит: «Извини, в этом году трансферов не будет. Пожалуйста, обходись теми, кто есть, но задачи мы продолжаем ставить максимальные». Я такое слышал семь лет. Ты говоришь либо «Ок», либо «Слушайте, скорее всего, я не смогу в таких условиях дать тот или иной результат». Но выносить это в медиа, на мой взгляд, неправильно.