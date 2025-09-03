Ричмонд
«Я здесь, чтобы испортить фестиваль Месси — в хорошем смысле. Не знаю, сколько тненеров планировали, как его сдержать — мы попытаемся». Тренер Венесуэлы Батиста о матче с Аргентиной

Команды сыграют в отборочном матче к чемпионату мира 5 сентября.

Источник: Спортс"

"Мы встретимся с лучшей командой мира. Мы знали, что этот отборочный матч может быть последней официальной матч Лионеля в Аргентине. В любом случае, помимо него, мы видим силу тренера [Лионеля Скалони], который умеет выстроить систему так, что она может работать, когда кто-то из игроков уходит с поля или вступает в игру.

Моя идея заключается в том, чтобы всегда быть нацеленными на ворота соперника — если пытаться играть от обороны, в итоге это плохо закончится. Я не знаю, сколько тренеров планировали, как сдержать Месси. Мы попытаемся это сделать. Я здесь, чтобы испортить фестиваль Месси в хорошем смысле этого слова. Мы проявляем уважение, но мы боремся за попадание на ЧМ или в плей-офф", — сказал Фернандо Батиста.