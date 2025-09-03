Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижений целей»

«Это трудные дни, мы ощущаем его отсутствие. Но мы используем эти эмоции и гнев, чтобы почтить его память, выйти на поле и добиться того, чего хотим. Мы знаем, что он придаст нам сил, где бы он ни был, для достижения наших целей».