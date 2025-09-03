Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижений целей»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Источник: Спортс"

О гибели Жоты.

«Это трудные дни, мы ощущаем его отсутствие. Но мы используем эти эмоции и гнев, чтобы почтить его память, выйти на поле и добиться того, чего хотим. Мы знаем, что он придаст нам сил, где бы он ни был, для достижения наших целей».

Об отсутствии Роналду на похоронах.

«Не мне осуждать нашего капитана. У него была причина, можете спросить его», — сказал вингер «Челси» и сборной Португалии.

Президент Португалии посмертно наградил Жоту и Жорже Кошту Орденом заслуг.

Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня — в других отношениях».