Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд — УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны — извращение футбола ради

Объединение Football Supporters Europe опубликовало заявление, подписанное представителями фан-клубов «Баварии», «Арсенала», «Барселоны», «Атлетико», «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и других команд, с призывом не допустить проведения игр чемпионатов в других странах.

Источник: Спортс"

"Футбол основан на наборе правил и принципов, и правила национальных лиг просты: вы играете с одними и теми же клубами дома и на выезде, а лучшая команда выигрывает лигу. Перенос матчей на чужую почву подрывает этот важный столп игры. Любое отклонение от существующих правил — это извращение футбола ради развлечения и краткосрочной финансовой выгоды.

Клубы — это не развлекательные компании и не бродячие цирки. Они существуют ради блага своих сообществ и дают чувство принадлежности, а болельщики поколениями посещают их домашние матчи. Разрыв этой важной связи, даже временный, повредит культурные, социальные и локальные корни, которые придают нашей игре смысл.

Идея перелета игроков, персонала, болельщиков и других через океаны ради «домашнего» матча абсурдна, непозволительна и экологически безответственна. Она противоречит заявленной приверженности европейского футбола устойчивости и доступности для всех. Это ведет к риску того, что наши клубы и лиги будут подчиняться воле развлекательных компаний, диктатур или стервятников-фондов, чьи интересы в вывозе европейского футбола за пределы его дома идут вразрез с самим устройством нашего спорта.

Спустя четыре года после того, как европейский футбол объединился и победил Суперлигу, мы сталкиваемся с аналогичной экзистенциальной угрозой.

Мы призываем болельщиков, игроков, СМИ, правительства и футбольных чиновников действовать вместе и занять решительную позицию в этот решающий момент.

Мы призываем УЕФА, ФИФА и все национальные ассоциации твердо стоять на своем, выполнять роль регуляторов игры, применять существующие правила, отклонять эти предложения, защищать целостность футбола, подтверждать приверженность европейской спортивной модели и делать так, чтобы футбол оставался частью наших сообществ, там, где ему место.

Не отбирайте у нас игру", — говорится в заявлении.

Фан-группы «Барселоны», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других клубов призвали УЕФА и ФИФА запретить проведение матчей чемпионатов в других странах: «Это откроет ящик Пандоры».