Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд — УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны — извращение футбола ради

Идея перелета игроков, персонала, болельщиков и других через океаны ради «домашнего» матча абсурдна, непозволительна и экологически безответственна. Она противоречит заявленной приверженности европейского футбола устойчивости и доступности для всех. Это ведет к риску того, что наши клубы и лиги будут подчиняться воле развлекательных компаний, диктатур или стервятников-фондов, чьи интересы в вывозе европейского футбола за пределы его дома идут вразрез с самим устройством нашего спорта.