Жоао Педро признан лучшим игроком «Челси» в августе. У форварда 4 (2+2) очка в 3 матчах АПЛ

В августе бразильский футболист провел 3 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.
Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» этим летом за 60 миллионов фунтов. Его статистику можно найти здесь.
