Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Жоао Педро признан лучшим игроком «Челси» в августе. У форварда 4 (2+2) очка в 3 матчах АПЛ

23-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 77% голосов. Второе место занял Мойсес Кайседо (11%).

Источник: Спортс"

В августе бразильский футболист провел 3 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

Жоао Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» этим летом за 60 миллионов фунтов. Его статистику можно найти здесь.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше