У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо этим летом — минус 368,7 млн евро. «Арсенал» — 2-й, «МЮ» — 4-й, «Реал» — 7-й, «Аль-Наср»

В десятку вошли:
1. «Манчестер Сити» — минус 368,7 млн евро.
2. «Арсенал» — минус 365,7 млн евро.
3. «Ливерпуль» — минус 244,4 млн евро.
4. «Манчестер Юнайтед» — минус 239,4 млн евро.
5. «Тоттенхэм» — минус 213,5 млн евро.
6. «Сандерленд» — минус 168,4 млн евро.
7. «Реал Мадрид» — минус 165,7 млн евро.
8. «Комо» — минус 163,9 млн евро.
9. «Галатасарай» — минус 162,1 млн евро.
10. «Аль-Наср» — минус 148,6 млн евро.
«Спартак» расположился на 23-м месте по этому показателю (−61,3 млн евро), «Зенит» — на 31-м (−35,8 млн евро).