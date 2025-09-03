Ричмонд
У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо этим летом — минус 368,7 млн евро. «Арсенал» — 2-й, «МЮ» — 4-й, «Реал» — 7-й, «Аль-Наср» —

Международный центр спортивных исследований подсчитал доходы и расходы клубов (с учетом бонусных выплат) этим летом и установил, что у «горожан» наибольшее отрицательное сальдо.

Источник: Спортс"

В десятку вошли:

1. «Манчестер Сити» — минус 368,7 млн евро.

2. «Арсенал» — минус 365,7 млн евро.

3. «Ливерпуль» — минус 244,4 млн евро.

4. «Манчестер Юнайтед» — минус 239,4 млн евро.

5. «Тоттенхэм» — минус 213,5 млн евро.

6. «Сандерленд» — минус 168,4 млн евро.

7. «Реал Мадрид» — минус 165,7 млн евро.

8. «Комо» — минус 163,9 млн евро.

9. «Галатасарай» — минус 162,1 млн евро.

10. «Аль-Наср» — минус 148,6 млн евро.

«Спартак» расположился на 23-м месте по этому показателю (−61,3 млн евро), «Зенит» — на 31-м (−35,8 млн евро).